- Geisel: "Die Sozialdemokratie sucht Orientierung"

Beim Berliner SPD-Landesparteitag, der am Freitagnachmittag beginnt, dürfte es hoch hergehen. Ganz offenbar befindet sich die Partei in der Krise - Umfragen sehen sie nur noch bei 18 Prozent. Landesvizechef und Innensenator Andreas Geisel spricht im Inforadio von einem "Warnsignal" - er sei aber grundsätzlich optimistisch.



Wichtig ist laut Geisel, dass die Sozialdemokratie in Berlin, Deutschland und Europa Antworten auf die aktuellen Entwicklungen in der Gesellschaft findet- also auf die Digitalisierung, den wachsenden Populismus und wachsende Klientelinteressen. "Da die SPD das soziale Miteinander, den Zusammenhalt in der Stadt sucht, haben wir natürlich das Problem der fehlenden Schärfe", so der Landesö-Vizechef. "Da ringen wir miteinander, nach dem besten Weg."

Dabei sei es völlig normal, dass innerhalb der Partei auch kritische Papiere geschrieben werden. Auch Kritik an führenden SPD-Politikern wie dem Regierenden Bürgermeister Müller weist er zurück. Er sehe kein Personalproblem in der Partei: "Mit dem Austausch einiger Köpfe ändert sich doch nichts an der grundsätzlichen Situation. Sondern wir müssen Antworten finden auf die Herausforderungen unserer Zeit."

Es gehe nun um den Zusammenhalt in der SPD, so der Innensenator. "Und das sage ich jetzt auch mal in Richtung der Genossinnen und Genossen, die dort kritisieren", erklärte er. "Ich glaube nicht, dass wir stärker aus dem Parteitag kommen, wenn wir dort ein Gegeneinander inszenieren, sondern die Partei muss einig sein an der Stelle und gemeinsam nach vorne gehen."