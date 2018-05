nordpresse mediendienst Bild: nordpresse mediendienst

Do 31.05.2018 | 12:45 | Interviews

- Gewalt im öffentlichen Raum: "Zivilcourage erfordert Mut"

In einem Intercity in Flensburg sticht ein Mann mit einem Messer auf einen anderen Fahrgast ein, eine mitreisende Polizistin zieht ihre Dienstwaffe und erschießt den mutmaßlichen Angreifer: Das sind die sicheren Fakten über diesen Fall – über die Hintergründe wissen wir noch nicht viel. Wie sollte man sich eigentlich verhalten, wenn man so etwas mitbekommt? Die Polizeioberkommissarin Bianca Kastner von der Berliner Polizei rät: "Ignorieren, wenn der Täter provoziert". Sinnvoll sei, sich mit mehreren Leuten zusammenzutun und dann zu versuchen, aus der Gruppe heraus zu helfen.