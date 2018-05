imago/Chris Emil Janßen Bild: imago/Chris Emil Janßen

Do 31.05.2018 | 06:25 | Interviews

- Bartol: "Die Autoindustrie muss sich endlich bewegen"

Jetzt wird es also wirklich ernst für die Fahrer von Diesel-Autos: In Hamburg gibt es seit Mitternacht die ersten Fahrverbote. Zwei Straßenabschnitte sind für ältere Diesel, die die Euro-Norm 6 nicht erfüllen, gesperrt. SPD-Verkehrsexperte Sören Bartol begrüßt das Verbot. Er sagte im Inforadio, es sei gut, dass Hamburg sich gezielt auf Problemstellen konzentriert.

"Es gibt ein Gerichtsurteil vom Bundesverwaltungsgericht, dass bestätigt hat, dass die Menschen ein Recht auf saubere Luft haben", erlkärte Bartol. Jedoch müsse ein Fahrverbot angemessen und verhältnismäßig sein. "Es ist gut, dass Hamburg jetzt kein allgemeines Fahrverbot erlässt. [...] Aber es ist natürlich für die Betroffenen, die teilweise ja gar nicht so alte Dieselfahrzeuge haben, wirklich ein Riesenärgernis, ein Riesenproblem." Aus Sicht des SPD-Politikers wächst nun der Druck auf die Automobilindustrie. Den Fahrverboten in Hamburg würden Verbote in anderen Städten folgen. "Ich erwarte von der Automobilindustrie eigentlich, dass sie auch in ihrem eigenen Interesse […] sich endlich bewegt. Wir können technisch, hardwaremäßig nachrüsten - die Autoindustrie muss aber mitmachen."



Hamburg hat einen Luftreinhalteplan

Die bundesweit ersten Dieselfahrverbote zur Luftreinhaltung sind Donnerstag Mitternacht in Hamburg in Kraft getreten. Auf zwei Straßenabschnitten im Bezirk Altona gelten Durchfahrtsbeschränkungen für ältere Dieselfahrzeuge, die nicht die aktuelle Euro-Norm 6 erfüllen.



Die Stadt will damit im Rahmen eines schon im vergangenen Jahr beschlossenen Luftreinhalteplans eine Reduktion der Stickoxidbelastung erreichen. Sie ist die erste in Deutschland, die von dieser Möglichkeit Gebrauch macht, nachdem das Bundesverwaltungsgericht solche Maßnahmen zur Luftverbesserung im Februar in Grundsatzurteilen für prinzipiell zulässig erklärt hatte.

Unterschiedliche politische Reaktionen

Die Hamburger Fahrverbote stoßen in der Bundesregierung auf unterschiedliche Reaktionen. Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) betonte gegenüber den Zeitungen der Funke Mediengruppe ihr Ziel, "dass es überhaupt keine Fahrverbote mehr in Deutschland gibt". Deshalb wolle sie "Zwangssituationen für Kommunen" wie in Hamburg vermeiden. "Wenn ich in der Bundesregierung aber weiterhin keine Unterstützung für die Hardware-Nachrüstungen bekomme, wird das vermutlich nichts." Durch die Nichteinhaltung der Grenzwerte sind die Kommunen juristisch angreifbar.



Nach Ansicht von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) dürfte sich das Problem durch Maßnahmen jenseits der Fahrverbote bald erledigt haben. "Wir hatten 2016 noch 90 Städte, in denen die Grenzwerte überschritten wurden, 2017 waren es noch 66", sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Vor allem eine intelligente Verkehrslenkung könne dazu beitragen, die Luftverschmutzung "schnell und nachhaltig" zu vermindern. "Ich bin davon überzeugt, dass die Zahl der Städte (mit Grenzwertüberschreitungen) schon sehr bald in

den einstelligen Bereich kommt."



Kritik von Umweltorganisationen