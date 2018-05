- Beckedahl: "BND-Praxis wirft viele Fragen auf"

Der BND hat jahrelang Daten von einem der weltgrößten Internetknoten in Frankfurt abgegriffen. Der Betreiber des Knotens klagt jetzt dagegen. Auch Markus Beckedahl von netzpolitik.org sieht die Datensammlung kritisch und wirft die Frage auf, obwirklich alles, was technisch möglich sei, auch gemacht werden darf.



Vor dem Verwaltungsgericht Leipzig wird ab Mittwoch eine Klage der Firma "De-Cix" gegen den Bundesnachrichtendienst verhandelt. De-Cix – das ist die Abkürzung für "Deutsche Commercial Internet Exchange": Ein Internet-Knoten in Frankfurt am Main. An einem solchen Knoten laufen Kabel verschiedener Providern wie Telekom oder Vodaphone ein und werden zu einem großen Netzwerk zusammengeschlossen. Rein nach der Menge der Daten, die in Frankfurt durchlaufen ist der De-Cix – Knoten der größte der Welt.

Nun hat De-Cix gegen den Bundesnachrichtendienst geklagt – denn der hat an diesem Knoten jahrelang Daten abgegriffen. Markus Beckedahl, Chefredakteur des Onlinemagazins Netzpolitik.org, erklärt, warum das eine große Sache ist: "Da läuft halt das ganze Internet durch. Alles, was Sie an e-mails verschicken, alles, wo Sie hin surfen, aber auch, was der Staat alles macht, was die Wirtschaft macht. Alle Daten, die über das Internet laufen, laufen, wenn Sie in Deutschland mit ihrem Gerät im Internet sind, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit auch über den De-Cix."