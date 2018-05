- Muschter: "Ungelöster Grundkonflikt im BAMF"

Wer hat wann davon gewusst, dass in der Bremer Ausländerbehörde weit über 1.000 Asylbescheide ohne rechtliche Prüfung bewilligt wurden? Das ist die entscheidende Frage, um die es am Dienstagnachmittag im Innenaussschuss des Bundestages gehen wird. Gottfried Curio sitzt für die AfD im Innenaussschuss des Bundestages - und hat viele Fragen an Bundesinnenminister Seehofer und Bamf-Chefin Cordt.