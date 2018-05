- Türkische Opposition: "Bekommen langsam Rückenwind"

In vier Wochen werden in der Türkei ein Präsident und ein neues Parlament gewählt. Zwar ist Erdogan noch immer klarer Favorit, doch die wirtschaftliche Lage und der anhaltende Ausnahmezustand drohen, die Stimmung zum Kippen zu bringen. Der Abgeordnete Ziya Pir von der oppositionellen HDP sagt im Inforadio, er spüre die Wechselstimmung im Land.



Er stecke voll im Wahlkampf - zuletzt in Izmir und jetzt in Diyarbakir, sagte Pir am Mittwochmorgen. "Man spürt schon, dass es in der Türkei einen Wechsel geben muss. Und ich hoffe, wir werden das am 24. auch schaffen." Ziel sei es, bei der Parlamentswahl mit der HDP die Zehn-Prozent-Hürde zu knacken - denn dann hätte die Opposition Pir zufolge die Mehrheit und könnte Dekrete von Präsident Erdogan abweisen.

Es sind noch vier Wochen bis zu den vorgezogenen Präsidentschafts- und Parlamentswahlen. Eine absolute Mehrheit für Präsident Erdogan ist zumindest im ersten Wahlgang nicht sicher. Der Hauptgrund für die veränderte Stimmung im Land: Seit Jahresbeginn hat die Lira mehr als 20 Prozent an Wert im Vergleich zum Dollar verloren. Das trifft besonders kleine Unternehmer.