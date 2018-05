- BAMF: Seehofer und Cordt sagen aus

Schlamperei? Bestechung? Oder sogar Systemversagen? Die Vorgänge vor allem beim Bremer Bundesamt für Migration und Flüchtlinge müssen am Dienstag der Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) und die Präsidentin des BAMF Jutta Cordt vor dem Innenausschuss des Bundestages erklären. Wir sprechen darüber mit Hauptstadtkorrespondent Alex Krämer.

Seit Wochen bestimmen Berichte über manipulierte Asylbescheide in der Bremer Außenstelle des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (Bamf) die politische Agenda. Eine frühere Leiterin soll dort zwischen 2013 und 2016 unrechtmäßig mindestens 1200 Anträge durchgewinkt haben. Sie soll in etlichen Fällen darauf verzichtet haben, Ausweisedokumente auf Echtheit zu prüfen. 18 000 weitere Fälle aus der Zeit, als sie die Dienststelle leitete, werden nun überprüft.

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) ist zwar erst zwei Monate im Amt, und das, was in Bremen passiert ist, liegt zum Teil Jahre zurück. Trotzdem ist der frühere bayerische Ministerpräsident unter Druck geraten. Die Opposition im Bundestag fordert Aufklärung, notfalls in einem Untersuchungsausschuss. Seehofer muss jetzt vor allem Handlungsfähigkeit beweisen. Erst einmal hat er angeordnet, dass im Bremer Ankunftszentrum bis zur vollständigen Aufklärung der Vorfälle keine Asylentscheidungen mehr getroffen werden dürfen. Außerdem dürfen Außenstellen nicht mehr ohne Genehmigung Verfahren aus anderen Dienststellen bearbeiten. Für Seehofer geht es - wenige Monate vor der Landtagswahl in Bayern - auch um seine Reputation.