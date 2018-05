dpa Bild: dpa

Di 29.05.2018

- Bamf-Betrug: Seehofer und Cordt im Innenausschuss

Wer hat wann davon gewusst, dass in der Bremer Ausländerbehörde weit über 1.000 Asylbescheide ohne rechtliche Prüfung bewilligt wurden? Das ist die entscheidende Frage, um die es am Dienstagnachmittag im Innenaussschuss des Bundestages gehen wird. Gottfried Curio sitzt für die AfD im Innenaussschuss des Bundestages - und hat viele Fragen an Bundesinnenminister Seehofer und Bamf-Chefin Cordt.



Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) soll am Dienstag (ab 15.00 Uhr) im Innenausschuss des Bundestages erklären, wie viele falsche Asylbescheide das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) in den vergangenen Jahren ausgestellt hat. Den Fragen der Abgeordneten muss sich in dieser Sondersitzung auch die Bamf-Präsidentin Jutta Cordt stellen. Gottfried Curio von der AfD will nicht nur geklärt haben, welche personellen Konsequenzen aus der Betrugsaffäre gezogen werden. Im Inforadio sagte er, es gehe auch um strukturelle Probleme bei Bamf: "Wie konnte es zu den zahlreichen inzwischen gemeldeten Fehlentscheidungen in den verschiedenen Bamf-Außenstellen kommen und warum gaben diese Hinweise in der Bamf-Zentrale in Nürnberg nicht sofort Anlass zu Revisionsprüfungen?" Außerdem wolle er wissen, wie all das in Zukunft verhindert werden soll. "Da muss Herr Seehofer eine ganze Reihe von konkreten Fragen beantworten. [...] Es ist viel zu tun an allen Ecken und Enden."

FDP fordert Untersuchungsausschuss