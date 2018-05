Solingen - auch 25 Jahre nach dem Brandanschlag auf ein von Türken bewohntes Haus mit fünf Toten und vielen Verletzten ist der Name der Stadt in Nordrhein-Westfalen ein Synonym für Gewalt gegen Ausländer. Die nimmt mittlerweile wieder stark zu. Sozialwissenschaftler Alexander Häusler sagt, Rechtsextremismus wird in Deutschland fälschlicherweise immer noch als Randproblem gewertet.