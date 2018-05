- Was hat der Anschlag von Solingen verändert?

Vor genau 25 Jahren starben fünf junge türkische Mädchen und Frauen, als Neonazis in Solingen ein Zweifamilienhaus anzündeten. Es war der Höhepunkt einer Welle der fremdenfeindlichen Gewalt in Deutschland zu Beginn der 90er-Jahre. Über den Anschlag von Solingen und seine Folgen sprechen wir mit Armin Laschet, dem CDU-Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen.



In der Nacht des 29. Mai 1993 zünden vier rechtsradikale Männer das Haus der türkischen Familie Genc in Solingen (Nordrhein-Westfalen) an. Fünf Mädchen und Frauen im Alter zwischen 4 und 27 Jahren sterben, 17 weitere Menschen werden teils schwer verletzt. Die grauenhafte Tat ist der vorläufige Höhepunkt einer Welle von Gewalttaten gegen Ausländer in Deutschland. Die Täter, die 1995 wegen Mordes verurteilt wurden, sind nach abgesessener Strafe wieder frei.

25 Jahre nach dem Anschlag wird der Gräueltat gedacht. Bereits letzten Freitag besuchte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier Mevlüde Genc, die bei dem Anschlag zwei Töchter, zwei Enkelinnen und eine Nichte verloren hat. Er dankte ihr dafür, dass sie sich seit dem Anschlag für Versöhnung und ein friedliches Miteinander in Solingen engagierten. "Das ist nach dem, was sie erleben mussten, wahrlich keine Selbstverständlichkeit. Mevlüde Genc kann Vorbild für jeden von uns sein, sich gegen Diskriminierung, Rassismus und Gewalt zu engagieren."