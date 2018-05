- Plastikverbot: "Wieder mal europäische Symbolpolitik"

Die EU-Kommission hat am Donnerstag ihre Pläne vorgestellt, wie sie gegen Plastik-Müll in der Umwelt und vor allem in den Meeren vorgehen will. Wegwerfprodukte wie Strohhalme, Einweggeschirr oder Wattestäbchen sollen verboten und durch umweltfreundlichere Alternativen ersetzt werden. Der ARD-Umweltexperten Werner Eckert erklärte im Inforadio, was genau vorgesehen ist.