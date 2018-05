ZB Bild: ZB

- Tropische Sonne im Osten, Sturm und Hagel im Westen

Für Ende Mai ist es wirklich deutlich zu warm in Berlin und Brandenburg: 28 bis 32 Grad und kaum ein Wölkchen am Himmel. Mehr als 20 Grad haben wir jetzt schon seit vier Wochen. Im Westen und Südwesten der Republik hingegen herrschen Tornados, Hagelschlag und heftige Unwetter. Was ist das für eine komische Wetterlage? Fragen dazu an Jürgen Weiß, Meteorologe bei der Meteogroup.