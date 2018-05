- Italien vor ungewisser Zukunft

Der italienische Präsident Sergio Mattarella hat den Ökonomen Carlo Cottarelli mit der Regierungsbildung beauftragt. Vorangegangen sei am Montag ein etwa einstündiges Gespräch, teilte Mattarellas Büro mit. Cottarelli, ein ehemaliger langjähriger Mitarbeiter des Internationalen Währungsfonds, soll eine technokratische Regierung führen, bis Neuwahlen abgehalten werden können. Wie geht es jetzt weiter in Rom? Darüber sprach Sabine Dahl mit dem ARD-Korrespondenten Jan-Christoph Kitzler.

Cottarelli ist ein Unterstützer des Euro und ist überzeugt von der Notwendigkeit, dass Italien seine hohe Staatsverschuldung abbaut. Er sagte, er würde eine politisch neutrale Regierung leiten, die Italien zu neuen Wahlen führen würde. Cottarelli hatte für die kurze Mitte-links-Regierung von Enrico Letta von 2013 bis 2014 Gebiete ausgemacht, wo staatliche Ausgaben gekürzt werden könnten. Er kam zu dem Ergebnis, dass 32 Milliarden Euro eingespart werden könnten. Um die Finanzmärkte zu beruhigen, betonte Cottarelli am Montag, dass die italienische Wirtschaft wachse und die Staatsverschuldung unter Kontrolle sei.

Wenn die beiden Parteien eine Cottarelli-Regierung nicht unterstützten, würde der designierte Ministerpräsident eine Übergangsregierung leiten. In einem solchen Fall wäre die Hauptaufgabe der Regierung, die gewöhnliche Verwaltung der Regierung und das Land nach dem Monat August zu Wahlen zu begleiten, sagte Cottarelli.

Hoffnungen der Lega und der Fünf-Sterne-Bewegung, die erste populistische Regierungskoalition Italiens zu bilden, waren am Sonntag vergeblich geblieben. Mattarella verärgerte die beiden Parteien, indem er ihren Vorschlag, den Eurokritiker Paolo Savona zum Wirtschaftsminister zu machen, ablehnte.

Zur Person

Carlo Cottarelli ist ein italienischer Wirtschaftsexperte mit internationaler Erfahrung:

1954 in Cremona in der italienischen Provinz Lombardei geboren

Abschluss in Wirtschaftswissenschaften an der Universität von Siena und der London School of Economics

In den 1980er Jahren in der Forschungsabteilung der Bank von Italien und beim italienischen Energieunternehmen ENI

1988 tritt er in den Dienst des Internationalen Währungsfonds (IWF)

Von 2008 bis 2013 Direktor der IWF-Abteilung für Steuerangelegenheiten

2013 von der italienischen Regierung zum Sonderkommissar für die Prüfung der Haushaltsausgaben berufen

2014 kehrt er als Exekutivdirektor zum IWF zurück

Seit 2017 an der Katholischen Universität zu Mailand