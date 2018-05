imago/Steinach Bild: imago/Steinach

- Mehr Gewalttaten in Bussen und Bahnen

Die Gewalt in den Bussen und Bahnen der Berliner Verkehrsbetriebe hat in den vergangenen fünf Jahren zugenommen: Rund 17 Prozent mehr Körperverletzungen, gar eine Vervierfachung der Sexualdelikte in den U-Bahnen. Am meisten betroffen sind die Bahnhöfe Alexanderplatz, Kottbusser Tor und Hermannplatz. Thorsten Gabriel, Redakteur für Berliner Landespolitik beim RBB, ordnet die Zahlen ein und rät, kühlen Kopf zu bewahren: "Unterm Strich sagen die Zahlen wenig aus."

Die B.Z. schreibt am Montag groß auf Seite 1: "Alle dreieinhalb Stunden wird ein BVG-Fahrgast in Berlin Opfer einer Gewalttat." Doch wie dramatisch ist diese Situation tatsächlich? Alle drei Stunden eine Gewalttat und fünf Körperverletzungen pro Tag - "diese Rechnungen stimmen zwar. Doch man könnte genausogut auch andersherum rechnen. So hatte die BVG in der U-Bahn im vergangenen Jahr 560 Millionen Fahrgäste. "Bei 1.800 Körperverletzungen macht das 0,0003 Prozent der Fahrgäste, die Opfer einer Körperverletzung wurden. Beides ist nur bedingt aussagefähig, weil es ein Unterschied ist, ob ich auf dem Bahnhof Krumme Lanke stehe oder auf dem Bahnhof Alexanderplatz in Mitte." Es gibt also Bahnhöfe, da kann man nichts schönreden: dort gibt es massive Probleme wie etwa Alexanderplatz, Hermannplatz, Kottbuser Tor oder Osloer Straße. "Aber bei zwei Drittel aller Bahnhöfe liegen die Anzeigen im einstelligen Bereich."