Mo 28.05.2018 | 07:50 | Interviews

- Berlins Fahrrad-Infrastruktur hängt hinterher

Schmutzige Luft und eine Stadt, die noch immer fürs Auto geplant wird - am 3. Juni radeln Fahrradbegeisterte aus Berlin und ganz Deutschland wieder aus allen Himmelsrichtungen zum Großen Stern, um dagegen zu protestieren. Eine zentrale Forderung: Radfahren attraktiv und sicher für alle machen! Dietmar Ringel spricht mit Prof. Oliver Schwedes, Leiter des Fachgebiets für Integrierte Verkehrsplanung am Institut für Land- und Seeverkehr der TU Berlin über Radwege in Berlin.

Der Radverkehr legt kräftig zu, doch die Infrastruktur hängt hinterher. Greenpeace hat letzte Woche eine Studie erstellt. Diese Studie vergleicht 13 Metropolen unter anderem in ihrem Nahverkehrs-Angebot, ihrer Verkehrssicherheit und ihrer Luftqualität. Berlin kam dabei auf den zehnten Rang. In der Studie geht es auch um das Verhältnis zwischen den von den Stadtbewohnern zurückgelegten Radstrecken und den Radunfällen. In Berlin mit einem Radanteil von 13 Prozent komme es vergleichsweise häufig zu Unfällen.

Greenpeace: Autos besetzen 60 Prozent des Straßenraums, Radfahrer 3 Prozent