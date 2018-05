imago/Sven Simon Bild: imago/Sven Simon

Sa 26.05.2018 | 07:44 | Interviews

- Mit Europa zum Erfolg

Die SPD hängt im Umfragetief, sowohl in Berlin als auch im Bund. Prominente Stimmen äußern sich unzufrieden über die Führung, und in Fraktion sowie an der Basis wird das Grummeln immer lauter. In Umfragen dümpeln die Sozialdemokraten bei 16 bis 17 Prozent herum. Thorsten Schäfer-Gümbel, stellvertretender Bundesvorsitzender und hessischer Landesvorsitzender der SPD, sieht die Perspektiven seiner Partei in einer erfolgreichen Europapolitik und der Schaffung bezahlbaren Wohnraums.