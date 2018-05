Bild: dpa/Sonja Marzoner

Sa 26.05.2018 | 07:04 | Interviews

- Kita-Krise: Eltern gehen auf die Straße

"Kitaplätze schaffen und Erzieher*innen unterstützen - Jetzt!" - das fordern die Initiatoren der Demo gegen die Kita-Krise. Los geht's am Samstag um 10 Uhr am S-Bahnhof Friedrichstraße, die Kundgebung findet dann um 11 Uhr am Brandenburger Tor statt. Beklagt wird, dass bundesweit 100.000 Erzieherinnen und Erzieher fehlen. Allein in Berlin können 10.000 Plätze nicht genutzt werden, weil Personal fehlt. Ann-Mirja Böhm hat die Demo mitorganisiert. Wir sprechen mit ihr über den Protest und ihre persönlichen Erfahrungen bei der Kitaplatz-Suche.