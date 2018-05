AP Bild: AP

Fr 25.05.2018 | 15:25 | Interviews

- "Trumps Politikstil ist gefährlich"

Es geht hin und her in der außenpolitischen Agenda des amerikanischen Präsidenten Donald Trump. Erst die Annäherung, nun die Absage des Gipfels mit Nordkorea. Drohungen, internationale Alleingänge und Unberechenbarkeit prägen die amerikanische Außenpolitik. Manche sagen, Trumps Verhalten sei wahnsinnig, andere sehen durchaus auch Erfolge in dieser Politik. Die Politikwissenschaftlerin Carmen Wunderlich vom Leibniz-Institut für Friedens- und Konfliktforschung meint: "Trumps Politikstil hat mehr Schaden als Nutzen angerichtet. Es gibt mehr Anlass zur Sorge als Hoffnung auf positive Nebeneffekte."