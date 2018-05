dpa/Carmen Jaspersen Bild: dpa/Carmen Jaspersen

Fr 25.05.2018 | 15:05 | Interviews

- BAMF-Skandal: "Man vermutet eine große Menschenfreundlichkeit"

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) kommt nicht aus den Schlagzeilen raus: Es geht weiter um die Bremer Außenstelle und die Bescheide, die dort offenbar ohne rechtliche Grundlage ausgegeben worden sind. Mindestens 1200 Menschen sollen so einen positiven Asyl-Bescheid bekommen haben. In Bremen hat es am Freitag ein Krisentreffen gegeben, unter anderem mit Vertretern mehrerer Innenministerien und BAMF-Präsidentin Jutta Cordt. "Ihr Stuhl wackelt ganz bedenklich", sagt Daniel Hoffmann von Radio Bremen, der das Krisentreffen verfolgt hat.