- Hektische Woche in der US-Handelspolitik

Der US Präsident hat diese Woche eine selbst für ihn erstaunliche Menge an Verwirrung unter seinen Allierten erzeugt - und das sogar noch bevor er den geplanten Gipfel mit Nordkorea absagte. Besonders in Sachen Handelsdrohungen war es eine hektische Woche. Eric Graydon aus der Inforadio-Wirtschaftsredaktion fasst die Ereignisse zusammen.





Los ging es am Montag mit Statements der US-Regierung bzw. der US Handelsdelegation, die gerade in China gewesen war, dass der Handelsstreit mit China, entschärft worden sei. Das war Montag Am Mittwoch wurde dieser Fortschritt dann durch den US Präsidenten selbst entwertet, nachdem er sagte, es gebe noch gar keinen Deal mit den Chinesen.



Gleichzeitig hiess es vom US Aussenminister, dass die Sanktionen gegen den Iran die härtesten der Geschichte werden würden. Was wiederum den Druck auf die Handelspartner des Iran verstärkte.



Ausserdem wurde am Mittwoch bekannt, was genau die USA von der EU verlangen, um die für nächste Woche angekündigten Zölle auf Stahl und Aluminium abzusagen - nämlich eine Reduktion der Stahl- und Aluminiumexporte in die USA um 10 Prozent. Das war Mittwoch.



Dann kam die nächste Nummer, nämlich die Prüfung neuer Importzölle auf Autos. Die haben dann weltweit, auch in den USA, für lautstarke Kritik gesorgt. Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag sagte, man müsse das schon fast als Provokation sehen. Also eine wirklich extrem hektische Woche.



Ist da was dran? Ist das hier eine Provokation?



Den Eindruck bekommt man zwangsläufig, wenn man sich anschaut was gerade an die Adresse der US Allierten in Europa aus dem Weissen Haus kommt. Man tut sich ja wirklich schwer, nachvollziehbare Motive hinter diesem Verhalten zu identifizieren.



Das einzig konstante ist ja hier die Unberechenbarkeit. Das macht den US Präsidenten ja auch zu einer solchen Zumutung für Handelspartner. Indem immer wieder neue Fronten im Handelsstreit eröffnet werden, drängt man die andere Seite immer wieder in die Defensive, aber da die USA nunmal einer der wichtigsten Märkte der Welt sind, müssen Handelspartner und einzelne Unternehmen da entweder mitmachen oder eben sehr große Einschnitte hinnehmen.



Angedroht hat der US Präsident ja in der Tat viel. Was davon ist denn überhaupt bisher umgesetzt worden?



Nicht viel - also es geht hier immer vor Allem um die Drohung. Und das hat bisher vergleichsweise gut funktioniert. Viele der anderen Länder, die mit in diesem Aluminium- und Stahlimportzoll bedroht wurden, haben sich zum Beispiel darauf eingelassen, von sich aus die Mengen an Aluminium und Stahl zu reduzieren, die sie in die USA schicken.



China hat angekündigt, diverse Zölle abzusenken, was aber auch mit dem Besuch der Kanzlerin zusammenhängen könnte. Aber vor der Druchsetzung solcher Zölle in Fällen, wo das einen Handelskrieg anzetteln könnte, ist Trump bisher zurückgeschreckt.

Wenigstens bei den Stahl- und Aluzöllen dürften wir aber nächste Woche, Gewissheit bekommen, ausser natürlich es gibt noch einen Aufschub. Wie wahrscheinlich der ist, darüber traue ich mich nach über zwei Jahren Trump Präsidentschaft, wirklich nicht mehr zu spekulieren.