imago/Steinach Bild: imago/Steinach

Fr 25.05.2018 | 13:05 | Interviews

- "Nicht immer neue Schuldige suchen"

Schon seit fünf Wochen sorgt der Skandal um mutmaßlich unrechtmäßige Asylbescheide für Aufregung. Täglich gibt es neue Vorwürfe, Anzeigen, Rücktrittsforderungen. Am Freitag kommt es nun zu einem Krisentreffen in Bremen, an dem Vertreter des Bundesflüchtlingsamts und mehrerer Innenministerien teilnehmen. Man müsse jetzt Ruhe ins BAMF reinzubringen und die Behörde zukunftsfähig machen, sagt die Bundestagsabgeordnete Canan Bayram, ehemalige flüchtlingspolitische Sprecherin der Berliner Grünen. Sowohl bei Flüchtlingen als auch bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des BAMF gebe es derzeit eine große Verunsicherung.