- Gipfeltreffen abgesagt - und nun?

Die Hoffnungen auf ein Tauwetter in den Beziehungen zwischen den USA und Nordkorea haben sich nicht erfüllt: Am Donnerstag hat US-Präsident Trump ein Gipfeltreffen mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un abgesagt. Begründet wurde dies von Trump mit "feindseligem Verhalten" von Seiten Nordkoreas. Washington-Korrespondenten Martin Ganslmeier sieht indessen auch einen gravierenden Fehler bei Trump: Dieser habe versucht, den Gipfel ohne fachkundige Berater quasi im Alleingang vorzubereiten. "Das hat sich jetzt gerächt".

Trump hatte das Treffen am Mittwoch mit der Begründung abgesagt, das kommunistische Regime habe sich in jüngsten Äußerungen "offen feindselig" gezeigt. Er kündigte an, seine Politik des "maximalen Drucks" fortzusetzen. Die Strafmaßnahmen gegenüber Pjöngjang würden beibehalten, erklärte Trump. Gleichzeitig schloss er aber einen Gipfel zu einem späteren Zeitpunkt auch nicht aus.