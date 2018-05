- Gute Nachbarschaft: "Neid und Streit gehören dazu"

Die Türen öffnen und kennenlernen, wer neben einem wohnt: Das ist das Ziel des "Tag der Nachbarn", der am 25. Mai überall in Deutschland gefeiert wird. Menschen aus einem Viertel organisieren Feste und wollen somit der zunehmenden Anonymisierung entgegenwirken. Daran beteiligt sich auch Gabriele Hulitschke, Projektleiterin im Nachbarschaftstreff Lützowstraße 27. Sie sagt: Im Sinne einer guten Nachbarschaft sei es besonders wichtig, kulturelle Unterschiede zu würdigen, gleichzeitig aber auch Verantwortung einzufordern.

"Dein Viertel, deine Nachbarn, euer Fest!" - Rund 1.000 Nachbarschaften sind dem Aufruf der nebenan.de Stiftung gefolgt, am Freitag, den 25. Mai ein Fest zum "Tag der Nachbarn" auf die Beine zu stellen. Bundesweit feiern Nachbarn kleine und große Feste zusammen und setzen so ein Zeichen für mehr Gemeinschaft. Erstmals findet der "Tag der Nachbarn" auch in Deutschland statt, nachdem er in den letzten Jahren europaweit bereits 30 Millionen Menschen zusammengebracht hat.



Die Nachbarschaftsfeste werden in ganz Deutschland gefeiert: Berlin ist mit über 200 Festen Spitzenreiter, gefolgt von den Großstädten Hamburg, Dresden und Köln. Auch in vielen Kleinstädten und ländlichen Regionen wird der "Tag der Nachbarn" am 25. Mai zum

Anlass für ein Nachbarschaftstreffen, wie die Karte auf der Homepage der Veranstalter zeigt: