Fr 25.05.2018 | 09:25 | Interviews

- Lederer: "Investor hätte sofort abreißen können"

Der Countdown läuft. Ende Mai hebt sich zum letzten Mal der Vorhang in Theater und Komödie am Kurfürstendamm. Nach 100 Jahren an diesem Standort zieht das Theater übergangsweise in das Ausweichquartier Schiller-Theater, bevor eine neue Bühne im umgebauten Kudamm-Karree wiedereröffnet wird. Berlins Kultursenator Klaus Lederer (Die Linke) verteidigte im Inforadio den bevorstehenden Abriss gegen Kritik.



Wörtlich erklärte Lederer, bei seinem Amtsantritt im Dezember habe er die Situation vorgefunden, dass der Investor das Ku'Damm-Karree sofort hätte abreißen können. "Gegen das Wölffer-Theater gab es einen Räumungstitel wegen hoher Mietschulden. Wir haben dafür gesorgt, dass wir mit Unterstützung und der Bereitschaft des investors die Schulden niederschlagen und sogar ein neues Theater zu bauen." Die Ku'Damm-Bühnen siedeln zwischenzeitlich ins Schiller-Theater über. "Das haben andere auch gemacht; die Staatsoper ist da auch hingegangen, und die war wesentlich weiter entfernt und ist daran nicht kaputt gegangen. Und wenn das neue Theater fertig gebaut ist, befindet es sich de facto am alten Standort."

Der große Regisseur Max Reinhardt erfand hier in den 1920er Jahren das deutsche Unterhaltungstheater. Später gehörten Bühnenstars wie Inge Meysel und Harald Juhnke, Katja Riemann und Otto Sander, Katharina Thalbach und Maria Furtwängler zum Stammpersonal. Jetzt ist nach fast 100 Jahren Schluss. Die traditionsreichen Kudamm-Bühnen in Berlin werden abgerissen, sie müssen einem Shopping-Center weichen. Am Sonntag (27. Mai) fällt der letzte Vorhang.





Abschiedsvorstellung mit Katharina Thalbach