imago stock&people Bild: imago stock&people

Fr 25.05.2018 | 07:25 | Interviews

- Giffey zeigt Verständnis für Elternproteste

Am Samstag findet der wohl größte Protest von Eltern seit zehn Jahren statt. Grund: Rund 3.000 Kita-Plätze fehlen in Berlin, außerdem gibt es zu wenige Erzieher. Familienministerin Franziska Giffey (SPD) zeigt Verständnis für die Wut der Eltern und erklärt, wie der Bund die Qualität der Kinderbetreuung in den kommenden Jahren steigern will: Mit besserer Ausbildung und besserer Bezahlung.