- US-Zölle auf Autos: "Die Zölle würden uns nicht umhauen"

Trump hat das Handelsministerium offiziell angewiesen, Importzölle auf Autos, LKW und Autoteile zu prüfen. Da nehme sich Trump und die USA zu ernst, meint der Professor für Automobilwirtschaft Ferdinand Dudenhöfer. Denn der wichtigste Automarkt für Deutschland sei woanders.

"Schlüsselindustrien wie Autos und Autoteile sind entscheidend für die Stärke unserer Nation", erklärte Trump. Vor allem die deutschen Autobauer äußerten sich am Donnerstag besorgt. Die höheren Zölle könnten allerdings nicht nur sie und andere ausländische Autobauer treffen, sondern auch die US-Hersteller - und letztlich über steigende Preise die Verbraucher in den USA.

Im Zollstreit zwischen EU und USA bahnt sich bereits die nächste Runde an: Der US Präsident läßt nun auch Importzölle auf ausländische Autos prüfen. Wie Trumps Pläne genau aussehen und welche Folgen das haben könnte, weiß Eric Graydon aus der Inforadio-Wirtschaftsredaktion.

Im Inforadio-Interview sagt Ferdinand Dudenhöfer besprechen, Professor für Automobilwirtschaft an der Universität Duisburg-Essen: "Natürlich schreit die Automobilindustrie jetzt nicht hurra." Die Sorge sei verständlich, einen wichtigen und großen Markt zu verlieren. In jedem Fall wäre der US-Importzoll ärgerlich und gewinnreduzierend. Aber er beschwichtigt auch: "Trump hat viel getwittert, dabei ist wenig inhaltsreiches vorhanden."

Denn der weitaus größere Automarkt sei China. "Trump nimmt sich wichtiger als er tatsächlich ist", so Dudenhöffer. In China würden mehr als 25 Millionen Fahrzeuge jährlich verkauft, in den USA nur 16 Millionen. Insgesamt würden nur zehn Prozent der deutschen Fahrzeuge für die USA hergestellt. Deshalb sieht er in Kanzlerin Merkels Besuch in China derzeit auch ein wichtiges Zeichen für die deutsche Automobilindustrie.