- Zahnärzte warnen vor neuer Volkskrankheit "Kreidezähne"

Zahnärzte beobachten bei immer mehr Kindern die schmerzhafte Veränderung des Zahnschmelzes: die Zähne sind gelblich-braun verfärbt und splittern leicht. Von den "Kreidezähne" soll jedes zehnte Kind betroffen sein. Schuld sein könnten Weichmacher.

Die Zahnärzte nennen die Krankheit "Kreidezähne" und stellen eine ernüchterne Bilanz: Inzwischen bezeichnen sie es als Volkskrankheit, weil so viele Kinder davon betroffen sind. Deutliche Zuwachsraten habe es in den kommenden fünf bis sechs Jahren gegeben, inzwischen soll jedes zehnte Kind betroffen sein. Und unter den 12-Jährigen sogar jeder Dritte. Eine beunruhigende Tendenz.

Die Ärzte forschen seit geraumer Zeit und verfolgen nun in der Forschung mit Tieren eine neue Spur: Es könnten Weichmacher Schuld sein. Im Verdacht steht unter anderem der Stoff Bisphenol A, der unter anderem in Konservendosen und Trinkflaschen enthalten ist.

Wirkliche Behandlungsmethoden gibt es indes nicht. Die Zahnärzte können derzeit nur die Symptome bekämpfen, beispielsweise, indem sie sehr schmerzempfindliche Zähne mit einer Füllung oder Teilkrone versehen. Dann können die Kinder wieder wenigstens ohne Schmerzen putzen und Karies verhindern, eine weitere Folge der Kreidezähne.

Auch, weil die Forschung bisher noch nicht weit gediehen ist obwohl so viele Kinder darunter leiden, appelierte die Deutsche Gesellschaft für Zahn-, Mund- und Kiefernheilkunde am Donnerstag in Berlin an die Politik, sie mehr in ihrer Forschung zur neuen Volkskrankheit Kreidezähne zu unterstützen.