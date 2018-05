- Datenschutzverordnung: Berlin verspätet sich

Am Freitag tritt die neue EU-weite Datenschutz-Grundverordnung in Kraft – doch die Berliner Landesregierung scheint darauf nur unzureichend bis gar nicht vorbereitet zu sein. Bernd Schlömer (FDP) kritisiert die rot-rot-grüne Regierung dafür: Sie habe es einfach "verschlafen".

Im Abgeordnetenhaus hat in der vergangenen Woche die erste Lesung stattgefunden. Dabei wurde deutlich, dass es noch Klärungsbedarf gibt, zum Beispiel bei der Position der Landesdatenschutzbeauftragten und dem, was sie künftig darf und welche Sanktionsmöglichkeiten sie hat. Eigentlich hätte die Senatsinnenverwaltung einen Gesetzentwurf erarbeiten müssen. Die habe sich aber lange Zeit nicht darum gekümmert, monieren auch Koalitionspolitiker.

Der FDP-Abgeordnete Bernd Schlömer kritisiert im Inforadio, dass Berlin noch kein neues Datenschutzgesetz hat. Offenbar wolle die Mehrheit der rot-rot-grünen Koalition keine starke Rolle der Datenschutzbeauftragten, sagte der Sprecher für Bürgerrechte und Digitalisierung: "Der Berliner Senat hat es in der Tat verschlafen. Seit zwei Jahren ist klar, dass es neue Datenschutzregeln europaweit gibt und der Bund und die Länder sind angehalten, bis morgen neue Regularien für das Land Berlin auf den Weg zu bringen – und das ist nicht der Fall. Wir haben kein neues Datenschutzrecht und unklar ist, wie man sich jetzt in Einzelfällen verhalten soll, an wen sich Verbraucherschützer wenden können, ob Strafen auszusprechen sind, welche Rolle die Datenschutzbeauftragte hat – all das ist unbestimmt."