- Mehr Datenschutz in der EU

Ab Freitag muss die Datenschutz-Grundverordnung der EU (DSGVO) angewendet werden. Sie macht Unternehmen europaweit gültige Vorgaben für die Speicherung und den Schutz von Daten. Kunden und Nutzer haben mehr Möglichkeiten, gegen Missbrauch vorzugehen. Was Verbraucher jetzt wissen sollten, bespricht Alexander Schmidt-Hirschfelder mit der Bundesdatenschutzbeauftragten Andrea Voßhoff.

Verbraucherschützer haben bereits vor E-Mails gewarnt, mit denen Betrüger im Windschatten der Umsetzung der neuen EU-Datenschutzregeln an sensible Informationen von Internetnutzern gelangen wollen. Da derzeit viele Unternehmen E-Mails an ihre Kunden schreiben, würden vermehrt sogenannte Phishing-Mails verschickt, um an die Nutzerdaten von Kunden von Amazon, Ebay, Paypal oder anderen Online-Shops und Banken zu kommen, erklärte die Verbraucherzentrale Brandenburg am Mittwoch.