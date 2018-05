Bild: dpa

- Diesel-Fahrverbot auch in Berlin?

Nun kommt es also zum ersten Mal, das Fahrverbot für Diesel-Autos in einer deutschen Großstadt – in Hamburg. Nächste Woche Donnerstag soll es losgehen: Auf zwei Straßenabschnitten dürfen dann ältere Dieselautos und Lastwagen nicht mehr fahren. Die Umleitungs- und Verbotsschilder stehen schon. Auch die Berliner Verkehrssenatorin Regine Günther hatte ja Fahrverbote für Berlin nicht ausgeschlossen – kommt nach Hamburg also dann Berlin?



Als bundesweit erste Stadt verhängt Hamburg Diesel-Fahrverbote wegen zu schlechter Luft. Wie die Umweltbehörde der Hansestadt am Mittwoch ankündigte, werden die Durchfahrtsbeschränkungen für ältere Dieselautos und Lastwagen am kommenden Donnerstag (31. Mai) auf zwei Straßenabschnitten in Kraft treten. Damit soll die Stickoxid-Belastung in diesem besonders belasteten Bereich reduziert werden. Kritik kommt sowohl von Umweltschützern als auch vom ADAC und der Opposition.



Von den Verboten betroffen sind alle Diesel, die nicht die Abgasnorm Euro-6 erfüllen. Sie gelten für Abschnitte zweier Straßen im Stadtteil Altona-Nord - auf dem einen allerdings nur für Lkw. Seit der vergangenen Woche waren bereits Umleitungs- und Verbotsschilder aufgestellt worden.

Hintergrund Wo die Schadstoffklasse im Fahrzeugschein zu finden ist In der Diskussion um Fahrverbote für ältere Diesel spielt die Schadstoffklasse eine entscheidende Rolle. Welche Klasse das eigene Auto hat, lässt sich im Fahrzeugschein ablesen. In der seit Oktober 2005 geltenden Zulassungsbescheinigung Teil 1 weist der Punkt 14 darauf hin, erklärt der ADAC. Im bis dahin gültigen alten Fahrzeugschein finden Autofahrer die Info unter Punkt 1. Auch die Schlüsselnummern unter den Punkten "zu 1" beziehungsweise "14.1" geben Hinweise, die sich anhand von Tabellen entschlüsseln lassen. Die zwei Endziffern 00 bis 88 stehen demnach für Euro 1 bis Euro 4 und die Kombinationen 35AO bis 35MO für Euro 5. Alle Kombinationen ab 36AA weisen auf Euro-6-Autos hin.

Auch Berlin prüft Fahrverbote