Mi 23.05.2018 | 12:55 | Interviews

- "Seine Bücher sind gerade jetzt erstaunlich aktuell"

Der Tod des US-Bestsellerautors Philip Roth hat international Trauer und Betroffenheit ausgelöst. Der Schriftsteller war am Dienstagabend in New York an Herzversagen gestorben; er wurde 85 Jahre alt. Der Tod eines Autors lässt oft sein Werk noch einmal aufleben. Der deutsche Verleger Jo Lendle sagte im Inforadio, welches Buch er denjenigen empfehlen würde, die das Lebenswerk von Roth noch einmal neu entdecken möchten.



Es gebe viele Möglichkeiten, sich dem Werk von Philip Roth zu nähern, sagte Lendle im Inforadio. "Es ist erstaunlich, wie aktuell vieles von dem ist, was er uns hinterlassen hat." Beispiele seien seine großen "männlichen" Werke, die Glück und Unglück des Mannes zum Thema haben wie etwa 'Portnoys Beschwerden'. Hingegen zeige "Verschwörung gegen Amerika", das man in Zeiten von Trump "ganz anders" lese, wie die Möglichkeiten des amerikanischen Daseins in Frage gestellt würden. Gleiches gelte für 'Der menschliche Makel'.

Bereits sein erster Kurzroman "Goodbye Columbus" (1958) brachte Roth viel Lob und 1960 den National Book Award ein. Seine von Ehe mit der Sekretärin Margaret Martinson (1959-1963), die später bei einem Autounfall starb, und Beziehungsauseinandersetzungen verarbeitete er in mehreren Romanen. Auch die zweite Ehe mit seiner langjährigen Lebensgefährtin Claire Bloom (1990-1994) wurde geschieden.



Von 1965 bis 1977 übernahm Roth einen Lehrauftrag für Komparatistik an der Universität von Pennsylvania. Später - von 1988 bis 1991 - folgte eine Literaturprofessur am Hunter College der Universität New York. In seiner letzten Werkperiode setzte sich Roth vor allem mit den Themen Alter und Vergänglichkeit auseinander,