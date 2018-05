imago/Manngold Bild: imago/Manngold

Mi 23.05.2018

- Videospielsucht soll als Krankheit anerkannt werden

Die Weltgesundheitsorganisation WHO hält derzeit in Genf ihre Jahrestagung ab. Aller Voraussicht nach soll dort "Gaming Disorder", also die Computerspielsucht, erstmals als Krankheit aufgelistet werden. Jakob Florack, Oberarzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie im Vivantes Klinikum Friedrichshain, betreibt eine Sprechstunde für Jugendliche, die abhängig von Videospielen sind. Er befürwortet die Aufnahme von Computerspielsucht in das Klassifikationsschema, sagt aber auch: Nicht das Spielen von Videospielen sei ein Problem, sondern nur das pathologische Spielen und das betreffe nur einen sehr kleinen Teil der Kinder und Jugendlichen.