- DGB fordert: Rückkehrrecht von Teilzeit zu Vollzeit für alle

Die SPD will so schnell wie möglich ein Gesetz zum Rückkehrrecht von Teil- auf Vollzeit vom Kabinett verabschieden lassen. Schon am Mittwoch könnte es so weit sein. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) erklärt im Inforadio, warum er diese Gesetzesänderung für wichtig hält. Es entspreche einfach der Lebenswirklichkeit der Menschen.