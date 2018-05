imago/Anka Agency International Bild: imago/Anka Agency International

Mi 23.05.2018 | 09:25 | Interviews

- EU-Kommission will Plastikbesteck verbieten

Jedes Jahr fallen in der EU etwa 26 Millionen Tonnen Plastikmüll an. Um diese Menge zu verringern, will die EU-Kommission Plastikbesteck, Wattestäbchen und Luftballonhalter verbieten. Henning Wilts, Projektleiter für Abfall und Ressourceneffizienz am Wuppertal Institut meint, das alleine werde nicht ausreichen. Besonders in Deutschland sei es wichtiger, den Verpackungsmüll zu verringern. Sein Vorschlag: Die Verpackungsgebühr in Deutschland reduzieren für Hersteller von besonders intelligenten Verpackungen, die weniger Müll produzieren.