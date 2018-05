dpa/Paul Zinken Bild: dpa/Paul Zinken

- "Da brodelt was in der Stadt"

Hausbesetzer haben am Pfingstwochenende in Berlin mit mehreren Aktionen gegen überteuerten Wohnraum in der Hauptstadt protestiert. Die Aktion schlug hohe Wellen - einmal mehr ist die politische Diskussion um steigende Mieten und Verdrängung der Normalverdiener in vollem Gange. Landespolitik-Redakteur Thorsten Gabriel meint: Das ist das Thema, was die Berliner derzeit am meisten beschäftigt.