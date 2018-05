Netflix & Co: Player im politischen Diskurs

Netflix, der weltgrößte Streamingdienst, hat zwei neue Mitarbeiter: Michelle und Barack Obama. Die beiden haben einen Vertrag in unbekannter Höhe unterschrieben, um künftig, so heißt es, Filme und Serien zu produzieren. Beide seien ideale Zugpferde, um Netflix als Player im politischen Diskurs zu etablieren, meint Alexander Fanta von netzpolitik.org.

Barack und Michelle Obama starten eine neue Karriere im Filmgeschäft: Der frühere US-Präsident und seine Frau unterzeichneten einen langfristigen Vertrag mit dem Video-Streamingdienst Netflix, für den sie Serien, Firmen und Dokumentationen produzieren sollen.

Die Obamas äußerten sich in einer Mitteilung in allgemeiner Form zu ihren Plänen: Es gehe ihnen um Mutmachen, Inspiration und Verständigung. Als Präsident habe er "so viele faszinierende Menschen aus allen Lebensbereichen kennengelernt", erklärte Obama. Er wolle ihnen nun "helfen, ihre Lebenserfahrung einem größeren Publikum zugänglich zu machen".

Alexander Fanta von netzpolitik.org sagte im Inforadio, Plattformen wie Netflix würden immer stärker für Politik genutzt - "sie treten als Player im politischen Diskurs auf". Wichtig sei ihnen, eine junge, urbane Zielgruppe anzusprechen. Was bis jetzt aber gefehlt habe, sei ein "Zugpferd, eine Symbolfigur". Dies sei jetzt mit den Obamas gegeben.

Der Ex-Präsident werde als Moderator auftreten, aber auch redaktionelle Entscheidungen treffen, so Fanta. Es werde ihm darum gehen, "die Erbmasse seiner Amtszeit zu verteidigen". Als Themen könne er sich unter anderem die Gesundheitsreform, aber auch die Waffengesetze vorstellen.