Bild: rbb-Fernsehen/Brandenburg aktuell

Di 22.05.2018 | 07:05 | Interviews

- Brandenburger Polizeigesetz: Vorbild Bayern?

Vergangene Woche hat der Landtag in München ein neues Polizeiaufgabengesetz für Bayern beschlossen – das schärfste in der deutschen Nachkriegsgeschichte. Bis zuletzt gab es heftige Proteste gegen die Pläne. Auch in Brandenburg wird währenddessen an einem neuen Polizeigesetz gearbeitet. Für die CDU ist klar: Die Ausweitung der Polizeibefugnisse ist überfällig. Doch taugt das bayerische Gesetz dabei als Vorbild? Wir fragen den innenpolitischen Sprecher der brandenburger CDU-Fraktion, Björn Lakenmacher.