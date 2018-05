imago stock&people Bild: imago stock&people

Di 22.05.2018

- Heil: Brückenteilzeit kommt bald

Die SPD will so schnell wie möglich ein Gesetz zum Rückkehrrecht von Teil- auf Vollzeit vom Kabinett verabschieden lassen. Schon am Mittwoch könnte es so weit sein. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) erklärt im Inforadio, warum er diese Gesetzesänderung für wichtig hält. Es entspreche einfach der Lebenswirklichkeit der Menschen.

Solide arbeiten, die Probleme der Menschen lösen - das hat sich die Große Koalition auf die Fahnen geschrieben. Der Regierungsalltag ist mühsamer. Aktuelles Beispiel: Das Recht auf Rückkehr von der Teilzeit zur Vollzeit. Der SPD ist das ein Herzensthema. Die Union hat es aber immer wieder abgeblockt, weil - wie sie sagt - der SPD-Vorschlag über die Vereinbar ung im Koalitionsvertrag hinausgeht. Die SPD sagt, sie halte sich an das, was vereinbart wurde.

"Arbeitszeit muss dem Leben entsprechen"