- CDU: "Senat verhindert Neubau, wo er nur kann"

Nach den Hausbesetzungen in Neukölln und Kreuzberg am Pfingswochenende hat die Berliner CDU nicht nur die Besetzer, sondern auch die rot-rot-grüne Landesregierung scharf kritisiert. Der wohnungspolitische Sprecher der CDU-Fraktion im Abgeordnetenhaus, Christian Gräff, sagte im Inforadio, der Senat verhindere aktiv den Wohnungsneubau in der Stadt. Allerdings brauche man keine Hausbesetzer, um auf die Wohnungsnot aufmerksam zu machen - ihnen gehe es "nur um Krawall", so Gräff.

"Ein leeres Haus besetzen, das ist ziviler Ungehorsam, den ich verstehe", so Katrin Schmidberger von den Grünen am Morgen im Inforadio. Am Pfingstwochenende hatten Aktivisten leere Häuser in Berlin-Neukölln und Kreuzberg besetzt, um auf die katastrophale Wohnungslage aufmerksam zu machen. Die Polizei räumte die Häuser nach wenigen Stunden, aber die Diskussion bleibt.

Christian Gräf ist wohnungspolitischer Sprecher der CDU im Abgeordnetenhaus - er sieht die Situation ganz anders als seine Kollegin von den Grünen und übt scharfe Kritik an den Besetzern und an der rot-rot-grünen Regierung.

Den Besetzern gehe es "nur um Krawall", so Gräff, man brauche derartige Aktionen nicht, um auf die Wohnungsnot in der Stadt hinzuweisen. Es sei Aufgabe des Senats, für ausreichend Wohnraum in Berlin zu sorgen. Allerdings verhindere die rot-rot-grüne Landesregierung und speziell Senatorin Lompscher aktiv den Neubau von Wohnungen: "Das haben ihre Berater sogar aufgeschrieben, das steht im Internet, das kann man nachlesen. Sie haben eine ganz krude Theorie - so nach dem Motto: 'Wenn sich über Berlin hinaus herumspricht, dass man in Berlin nicht mehr bauen kann und darf, dann kommt auch kein neuer Bewohner mehr nach Berlin' - und das ist natürlich total krude."