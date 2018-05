imago Bild: imago

Fr 18.05.2018 | 15:25 | Interviews

- BAMF will aufklären – Seehofer unter Druck?

70 Mitarbeiter sollen beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge jene Asylverfahren der Außenstelle Bremen überprüfen, die seit 2000 positiv entschieden wurden. Das sind 18.000 an der Zahl, wie die Chefin der Behörde am Freitag in Berlin angekündigte. Christine Adelhardt (NDR) ist von Anfang an maßgeblich den Recherchen um die Bremer Außenstelle beteiligt: "Das alles kann Bundesinnenminister Seehofer gefährlich werden, denn er hätte sich eventuell früher um die Missstände kümmern können", meint sie.

In der Affäre um die Bremer Außenstelle des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge Bamf) werden nach Angaben der Behördenchefin Jutta Cordt rund 18.000 positive Bescheide nochmals überprüft. Es werde "mit Hochdruck aufgeklärt", versicherte Cordt am Freitag in der Berliner Bamf-Außenstelle. Innenstaatssekretär Stephan Mayer (CSU) wies derweil den Vorwurf zurück, das Innenministerium verschleiere die Angelegenheit.

"Implausibilitäten" in Bremen

Cordt zufolge wird die Überprüfung aller Bremer Verfahrensakten seit dem Jahr 2000 ungefähr drei Monate dauern, dafür würden 70 Mitarbeiter gebraucht. Der Prozess laufe derzeit aber noch, sie könne daher jetzt noch keine Schlüsse ziehen. Die Bamf-Präsidentin stellte die Ergebnisse einer internen Revision ihres Hauses vor. Dem Bericht vom 11. Mai zufolge wurden 4568 Asylverfahren identifiziert, bei denen zwei verdächtige Anwaltkanzleien involviert waren. Von diesen Fällen wurde eine Stichprobe von 161 Verfahren analysiert.



Die restlichen 4407 Asylverfahren sind derzeit Gegenstand von Rücknahme- und Widerrufsprüfungen, davon sind etwa ein Drittel aus Bremen. Dabei wurden bei rund 73 Prozent der in Bremen positiv entschiedenen Verfahren "Implausibilitäten" festgestellt. In rund 40 Prozent aller Verfahren sei ein Widerruf beziehungsweise eine Rücknahme einzuleiten, sagte Cordt.



FDP will Untersuchungsausschuss