Bild: imago/Jürgen Heinrich

Fr 18.05.2018 | 07:25 | Interviews

- Nach der EuGH-Klage: Wer ist nun gefragt?

Für die EU-Kommission ist in Sachen Luftverschmutzung in Deutschland das Ende der Fahnenstange erreicht. Viel zu wenig habe die Bundesregierung für bessere Luft in deutschen Städten getan, die Grenzwerte für Stickstoffdioxide würden nach wie vor zu häufig überschritten, kritisiert Brüssel. Helmut Dedy, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages, mahnt seit langem entschiedenere Schritte gegen die Automobilindustrie an. Was muss seiner Meinung nach jetzt konkret unternommen werden?