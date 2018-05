rbb Presse & Information Bild: rbb Presse & Information

Fr 18.05.2018 | 13:05 | Interviews

- Richtungswechsel beim Karneval der Kulturen

Was für ein prallvolles Pfingst-Wochenende in Berlin: Formel E, DFB-Pokalfinale und dann noch Karneval der Kulturen. Fußball ist ja erst Sonnabend, aber der Karneval in Kreuzberg geht schon am Freitag los. Ab 17 Uhr startet rund um den Blücherplatz das Programm auf drei Bühnen. "Es kann losgehen - und es ist für jeden was dabei", verspricht die Karnevalsleiterin Nadja Mau. Die Strecke des großen Umzugs am Pfingstsonntag wurde um 180 Grad gedreht - "damit sich die Besucher nicht so beengt fühlen", erklärt Mau.