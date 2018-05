- Berlin und Moskau auf Annäherungskurs?

Drängendstes Anliegen der Kanzlerin ist die Rettung des Atomabkommens mit dem Iran. Putin hat ebenso wie Merkel die Entscheidung der USA zum Rückzug scharf kritisiert. Russland ist ein enger Verbündeter des Iran und verfügt über erheblichen Einfluss in Teheran.



Viel Zeit für Diplomatie hatten Merkel & Co. nicht: Der Iran hatte den Europäern am Sonntag eine Frist von 60 Tagen gesetzt, um "Garantien" für die Fortführung der Vereinbarung abzugeben. Dabei geht es insbesondere um einen Ausgleich für wiedereingeführte US-Wirtschaftssanktionen gegen Teheran. Schon jetzt reagiert die EU: Sie will es europäischen Firmen ermöglichen, weiterhin im Iran tätig zu sein - ungeachtet der US-Sanktionen gegen Teheran. Kommissionspräsident Juncker hat angekündigt, dazu eine alte Regelung zu reaktivieren. Das so genannte Blocking Statut verbietet es europäischen Firmen, sich an die amerikanischen Sanktionen zu halten. Wenn sie von US-Seite dafür bestraft werden, sollen sie entschädigt werden. Ziel sei es, vor allem kleine und mittlere Unternehmen zu schützen, betonte Juncker. Bundeskanzlerin Merkel hat zugleich betont, dass sie eine umfassende Entschädigung für unrealistisch hält.



Mit seiner Abkehr von dem Atom-Abkommen hat Trump einen Riss im Verhältnis zu den traditionellen Verbündeten in Europa hingenommen - zur Genugtuung Putins, der sich von einer Schwächung der transatlantischen Allianz eine Stärkung der Position seines Landes verspricht.