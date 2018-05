Bild: dpa/Franziska Kraufmann

Do 17.05.2018 | 16:25

- EU-Kommission verklagt Deutschland

Der EU-Kommission ist mit der Geduld am Ende: Weil in dutzenden deutschen Städten die Grenzwerte für Stickoxide in der Luft immer noch gerissen werden, wird jetzt gegen Deutschland vor dem Europäischen Gerichtshof geklagt. Die bisherigen Maßnahmen der Bundesregierung gegen die Luftverschmutzung reichen Brüssel nicht aus. An Hamburg liegt es nicht: Die Hansestadt hat ein umfangreiches Paket beschlossen. Um 16:25 Uhr sprechen wir mit Hamburgs Erstem Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD).

Auch fünf andere EU-Länder werden verklagt, wie die Brüsseler Behörde am Donnerstag mitteilte. Zudem mahnte sie Deutschland und andere Länder wegen der zu zögerlichen Reaktion auf den Dieselskandal bei Volkswagen ab. EU-Umweltkommissar Karmenu Vella will damit nach eigenen Worten gezielt Druck aufbauen, um Bürger vor Gesundheitsschäden zu schützen und Schadstoffe rasch einzudämmen.



Bei der Klage geht es um die Missachtung von EU-Grenzwerten für Stickoxide, die bereits seit 2010 verbindlich für alle EU-Staaten sind. Auch 2017 wurden sie jedoch in 66 deutschen Städten überschritten, in 20 Kommunen sehr deutlich. Verantwortlich gemacht werden dafür vor allem Dieselautos, deren Zahl jahrelang stark zugenommen hatte. Im Zuge des Dieselskandals wurde deutlich, dass sie im Verkehr auch viel mehr Schadstoffe ausstoßen als in Tests.



Vella sagte, die angeklagten Mitgliedstaaten hätten in den zurückliegenden zehn Jahren genügend "letzte Chancen" erhalten, um die Situation zu verbessern. Ich bin überzeugt, dass die heutige Entscheidung sehr viel schneller zu Verbesserungen für die Bürgerinnen und Bürger führen wird."

Politische Nachjustierung brachte nichts

Die Kommission hatte schon 2015 ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland und andere Länder eingeleitet und die Regierungen immer wieder ermahnt. Die Bundesregierung steuerte unter anderem mit ihrem "Sofortprogramm für saubere Luft" nach. Beim Diesel-Gipfel 2017 versprach die Autoindustrie zudem Software-Updates für Dieselwagen, die Schadstoff-Emissionen um 25 bis 30 Prozent drücken sollen. Dennoch gelang es nicht, kurzfristig die Grenzwerte einzuhalten.



In einem zweiten, Ende 2016 gestarteten Verfahren wirft Brüssel der Bundesregierung im Abgasskandal massive Versäumnisse vor. Sie habe VW nicht für die Manipulation von Schadstoffwerten bei Dieselautos bestraft. Zudem habe die Regierung nicht ausreichend überwacht, ob die Autohersteller die Vorschriften einhalten.

Infobox: EU-Klage - Was droht Deutschland? Die Klage vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) gegen Deutschland und fünf weitere EU-Länder wegen schlechter Luftqualität ist die letzte Phase eines Vertragsverletzungsverfahrens der EU. Diese Verfahren sind grundsätzlich nicht ungewöhnlich. Die EU-Kommission, die als "Hüterin der EU-Verträge" EU-Recht durchsetzen soll, leitet jährlich hunderte davon ein. Allerdings landen die wenigsten davon vor dem EuGH. Wenn das Gericht in Luxemburg nun bestätigt, dass Deutschland oder eines der anderen Länder mit seinen jahrelangen Grenzwertüberschreitungen gegen EU-Recht verstoßen hat, müsste rasch gehandelt werden. Sollte die EU-Kommission dann der Auffassung sein, dass immer noch nicht genug getan wird, kann sie erneut klagen und finanzielle Sanktionen beantragen. Ob in Form eines Pauschalbetrags oder in täglich zu Zahlenden Sätzen - für Deutschland könnte es dann in die Millionen gehen. Allerdings würden bis dahin voraussichtlich erneut Jahre vergehen.

Große Koalition ringt um einheitliche Linie