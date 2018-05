- Fussek: "Mitarbeiterpflege tut Not!"

Ausgebildete Pflegekräfte, die in ihren Beruf zurückkehren, sollen einmalig 5.000 Euro erhalten. Das schlägt der Pflegebeauftragte der Bundesregierung, Andreas Westerfellhaus, vor. "Solche Vorschläge irritieren mich - sie sind nur ein Köder", kritisiert der Sozialpädagoge Claus Fussek. Die meisten verließen die Pflege nicht wegen des Geldes, sondern wegen der Arbeitsbedingungen: "Unempathische Personen übernehmen in der Pflegebranche die Macht, und die Empathischen werden gemobbt. Das ist die Realität."



Pflegefachkräfte in Heimen und Kliniken, die in den Beruf zurückkehren oder ihre Arbeitszeit spürbar aufstocken, sollen eine Prämie erhalten. Das geht aus einem Positionspapier des Pflegebeauftragten hervor, über das verschiedene Zeitungen am Donnerstag berichten.



Westerfellhaus sagte dazu der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA), er wolle die Abwärtsspirale in der Pflege beenden. Der Exit aus den Pflegeberufen müsse dringend gestoppt werden; die Pflegekräfte müssten spüren, dass sich etwas zum Positiven verändere. Dazu müsse auch Geld in die Hand genommen werden. "Reparieren am System, ohne Geld, das funktioniert nicht", sagte er.