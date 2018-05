- Kohlmeier: "Die SPD hat zu wenige Antworten"

So schlecht wie im aktuellen BerlinTrend hat die SPD noch nie abgeschnitten: 18 Prozent, nur noch drittstärkste Kraft in der Stadt. Gleichzeitig gewinnen die Koalitionspartner LINKE und Grüne. Sven Kohlmeier, SPD-Abgeordneter aus Marzahn-Hellersdorf, hat Verständnis für jeden, der sagt: Ich weiß nicht, warum ich die SPD wählen soll.



Es geht weiter runter für die SPD in Berlin. 18 Prozent würde sie bekommen, wenn am nächsten Sonntag Wahl wäre. Das hat der aktuelle BerlinTrend von RBB-Abendschau und Berliner Morgenpost ergeben. 18 Prozent - so wenig hatten die Sozialdemokraten noch nie im BerlinTrend.