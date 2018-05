ZB Bild: ZB

Do 17.05.2018 | 07:25 | Interviews

- Das Problem der Bienen ist das Problem der Menschen

Ein Drittel aller essbaren Pflanzen, Obst und Gemüse, aber auch Futtermittel für Nutztiere und pflanzliche Rohstoffe: All das gäbe es nicht, wenn es keine Bienen gäbe. Weltweit sterben seit Jahren ganze Stämme von Bienen. Experten warnen davor, dass manche Arten in wenigen Jahren ausgestorben sein könnten. Und das - so der Imker und Grünen-Politiker Oliver Krischer - hätte dramatische Folgen für die Menschen.