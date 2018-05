dpa Bild: dpa

Mi 16.05.2018 | 13:05 | Interviews

- Bundesverfassungsgericht prüft Rundfunkbeitrag

Die Ausgestaltung des Rundfunkbeitrags für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk steht vor dem Bundesverfassungsgericht auf dem Prüfstand. Vor dem höchsten deutschen Gericht in Karlsruhe begann am Mittwoch die Verhandlung über die Regelungen für den Beitrag in Höhe von derzeit 17,50 Euro monatlich pro Wohnung. Die Verfassungsrichter befassen sich mit den Verfassungsbeschwerden von Privatleuten und des Autovermieters Sixt. Fragen zur Verhandlung an ARD-Reporter Bernd Wolf (Studio Karlsruhe).

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk, zu denen die ARD-Rundfunkanstalten, das ZDF und das Deutschlandradio zählen, wird seit 2013 zu einem großen Teil über den Rundfunkbeitrag finanziert. Dieser wird seither pro Wohnung erhoben. Die zuvor bestehende Rundfunkgebühr war noch daran gebunden, dass ein Empfangsgerät vorhanden ist.



Nach Ansicht der Kläger handelt es sich bei dem Rundfunkbeitrag nicht um eine Gebühr, sondern um eine Steuer, die die Länder wegen fehlender Kompetenz nicht erheben dürften. Sie kritisieren zudem, dass die Gebühr gleichermaßen für eine Zweitwohnung erhoben wird, für einen Single-Haushalt ohne Empfangsgeräte oder eine Studenten-WG mit mehreren PCs, die auch Radio- und TV-Programme empfangen können. Der Autovermieter Sixt klagte zudem gegen die Beitragsbemessung für Unternehmen nach der Anzahl der Betriebsstätten, Mitarbeiter und Firmenautos.



Kirchhof: "Länder sind nicht befugt"