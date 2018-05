- Berlins neuer Schlossherr: Hartmut Dorgerloh

Hartmut Dorgerloh, der künftige Generalintendant des Humboldt Forums im Berliner Schloss, gilt als kreativ, durchsetzungsstark und kommunikationsfreudig. Als Chef des ambitionierten Museumszentrums in der Mitte Berlins wird der 55-Jährige für das Gesamtkonzept verantwortlich zeichnen.

15 Jahre lang stand der gebürtige Ost-Berliner an der Spitze der Potsdamer Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg. Dort war er für mehr als 550 Mitarbeiter, 750 Hektar Parkanlagen und rund 300 Gebäude verantwortlich, darunter 30 Museumsschlösser. Auch Schloss Charlottenburg und Schloss Sanssouci gehörten zu seinem Revier.

Dorgerloh machte sich mit populären Ausstellungen etwa zur Preußenkönigin Luise oder zum 300. Geburtstag von Friedrich dem Großen einen Namen; die Potsdamer Schlössernacht war praktisch seine Erfindung. In seiner Amtszeit wurde ein "Masterplan" abgeschlossen, der bis 2030 mehr als eine halbe Milliarde Euro für die Sanierung der Schlösserlandschaft vorsieht.

1962 als Pfarrerssohn im Osten Berlins geboren und in Potsdam aufgewachsen, arbeitete Dorgerloh schon während der Schulzeit als Schlossführer in Sanssouci. Nach dem Studium war er zunächst Denkmalpfleger in der DDR, später in der Brandenburger Landesregierung. 2002 übernahm er die Leitung der Schlösserstiftung.

Seit 2004 lehrt er zudem als Honorarprofessor an der Berliner Humboldt-Universität und hat regelmäßig auch an anderen Hochschulen Lehraufträge. Sein Bruder ist der evangelische Theologe und frühere SPD-Kultusminister von Sachsen-Anhalt, Stephan Dorgerloh (52).