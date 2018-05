APA/ZUMA Wire Bild: APA/ZUMA Wire

Di 15.05.2018 | 15:05 | Interviews

- Israel: Oppermann warnt vor einseitigen Verurteilungen

Im Gazastreifen hat am Montag die Gewaltwelle einen neuen Höhepunkt erreicht. Eine UN- Sondersitzung in New York berät am Dienstag über eine Resolution, die das israelische Vorgehen verurteilt. "Ich kenne die Resolution nicht, würde aber Israel nicht einseitig verurteilen", betont der SPD-Außenexperte Thomas Oppermann. Die Emotionen seien von Donald Trumps Botschafts-Entscheidung zusätzlich angeheizt worden, kritisiert er. Allerdings habe die Hamas ebenso Öl ins Feuer gegossen.



Oppermann fügte hinzu, Europa müsse jetzt eine diplomatische Vermittlerrolle im Nahost-Konflikt übernehmen. US-Präsident Trump komme dafür angesichts seiner Parteinahme für Israel nicht in Frage, betonte Oppermann.



Unterdessen hat die Bundesregierung die israelischen Streitkräfte aufgerufen, beim Einsatz von Gewalt verhältnismäßig vorzugehen. "Die israelische Regierung hat das Recht und sie hat die Pflicht, sowohl (...) die Sicherheit ihrer Bürger, als auch die Sicherheit ihrer Grenzen zu schützen", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Dienstag in Berlin. "Aber dabei muss Verhältnismäßigkeit eingehalten werden und das gilt insbesondere für den Einsatz von scharfer Munition."

Deutliche Kritik auch an der Hamas